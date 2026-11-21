Москва21 нояВести.Студентки и аспирантки очной формы обучения могут получать пособие по беременности и родам, определенное по прожиточному минимуму, напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с RT.
Новые правила ввели 1 сентября прошлого года. Пособие больше не привязано к величине стипендии, назначает ее Социальный фонд России.
Беременные студентки и аспирантки очной формы могут получить пособие по беременности и родам, рассчитанное по региональному прожиточному минимумусказал депутат
Чаплин объяснил, что такая возможность есть у студенток очной формы, обучающихся в колледжах, техникумах, училищах, вузах, организациях ДПО и научных организациях. Правом на получение выплат обладают и учащиеся на бюджете, и студентки платных отделений.
Размер пособия определяется прожиточным минимумом, который делят на 30 и умножают на количество дней: обычно это 140 дней, при сложных родах – 156, при многоплодной беременности – 194. По информации Соцфонда, в сентябре средняя величина выплаты за 140 дней составила порядка 96 тысяч рублей.
Конкретный размер определяется прожиточным минимумом в регионе и продолжительностью отпускауказал парламентарий
Заявление на получение пособия можно оформить на "Госуслугах", в клиентской службе Соцфонда или в МФЦ. Обращение доступно с начала отпуска, однако сделать это следует не позднее чем через шесть месяцев после его окончания. Для подачи заявления необходимо предоставить справку из медучреждения и справку из учебной организации об очной форме обучения.
Решение принимают в течение десяти рабочих дней, выплату перечисляют в течение пяти рабочих дней после назначенияподытожил Чаплин
Ранее в Минтруде РФ сообщили, что материнский капитал за второго ребенка после плановой индексации в 2027 году впервые превысит миллион рублей.