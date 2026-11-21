В Госдуме объяснили, как студентки могут оформить пособие по беременности Депутат Чаплин: беременные студентки и аспирантки могут оформить пособия

Москва21 ноя Вести.Студентки и аспирантки очной формы обучения могут получать пособие по беременности и родам, определенное по прожиточному минимуму, напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с RT.

Новые правила ввели 1 сентября прошлого года. Пособие больше не привязано к величине стипендии, назначает ее Социальный фонд России.

Беременные студентки и аспирантки очной формы могут получить пособие по беременности и родам, рассчитанное по региональному прожиточному минимуму сказал депутат

Чаплин объяснил, что такая возможность есть у студенток очной формы, обучающихся в колледжах, техникумах, училищах, вузах, организациях ДПО и научных организациях. Правом на получение выплат обладают и учащиеся на бюджете, и студентки платных отделений.

Размер пособия определяется прожиточным минимумом, который делят на 30 и умножают на количество дней: обычно это 140 дней, при сложных родах – 156, при многоплодной беременности – 194. По информации Соцфонда, в сентябре средняя величина выплаты за 140 дней составила порядка 96 тысяч рублей.

Конкретный размер определяется прожиточным минимумом в регионе и продолжительностью отпуска указал парламентарий

Заявление на получение пособия можно оформить на "Госуслугах", в клиентской службе Соцфонда или в МФЦ. Обращение доступно с начала отпуска, однако сделать это следует не позднее чем через шесть месяцев после его окончания. Для подачи заявления необходимо предоставить справку из медучреждения и справку из учебной организации об очной форме обучения.

Решение принимают в течение десяти рабочих дней, выплату перечисляют в течение пяти рабочих дней после назначения подытожил Чаплин

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