Москва9 нояВести.Обладательницы звания "Мать-героиня" имеют право на регулярную ежемесячную денежную выплату. Ее размер составляет около 76,5 тыс. рублей, напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с RT.
Право матерей-героинь – женщин, которые родили и воспитали 10 и более детей – на регулярную ежемесячную денежную выплату начало действовать с 1 января 2026 года. Пособие будут ежегодно индексировать 1 февраля.
Женщинам, получившим его в 2026 году, деньги начисляют со дня присвоения. Для награжденных раньше предусмотрено начисление с 1 января 2025 года либо с более поздней даты присвоения званиядобавил депутат
Парламентарий отметил, что получательница пособия может выбрать денежную выплату или полный набор предусмотренных для обладательниц звания натуральных льгот. При этом часть мер поддержки сохраняется и в случае получения денег.
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение связано с пенсией и имеет отдельные условия. Оно доступно обладательницам звания, которые получают пенсию и завершили оплачиваемую работу. Размер равен 415% от установленной законом базовой социальной пенсииподчеркнул Чаплин
Ежемесячная денежная выплата и дополнительное обеспечение могут выплачиваться одновременно при соблюдении условий каждой меры. Так, с апреля 2026 года обладательница звания, которой назначены обе выплаты, получает 115 568,50 рубля ежемесячно дополнительно к самой пенсии.