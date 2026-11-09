Москва9 ноя Вести.Обладательницы звания "Мать-героиня" имеют право на регулярную ежемесячную денежную выплату. Ее размер составляет около 76,5 тыс. рублей, напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с RT.

Право матерей-героинь – женщин, которые родили и воспитали 10 и более детей – на регулярную ежемесячную денежную выплату начало действовать с 1 января 2026 года. Пособие будут ежегодно индексировать 1 февраля.

Женщинам, получившим его в 2026 году, деньги начисляют со дня присвоения. Для награжденных раньше предусмотрено начисление с 1 января 2025 года либо с более поздней даты присвоения звания добавил депутат

Парламентарий отметил, что получательница пособия может выбрать денежную выплату или полный набор предусмотренных для обладательниц звания натуральных льгот. При этом часть мер поддержки сохраняется и в случае получения денег.

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение связано с пенсией и имеет отдельные условия. Оно доступно обладательницам звания, которые получают пенсию и завершили оплачиваемую работу. Размер равен 415% от установленной законом базовой социальной пенсии подчеркнул Чаплин

Ежемесячная денежная выплата и дополнительное обеспечение могут выплачиваться одновременно при соблюдении условий каждой меры. Так, с апреля 2026 года обладательница звания, которой назначены обе выплаты, получает 115 568,50 рубля ежемесячно дополнительно к самой пенсии.