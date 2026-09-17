Выплату в 1 млн рублей матерям-героиням с 2027 года сделают автоматической

Депутат Исаков сообщил о новом порядке выплат за звание "Мать-героиня" Выплату в 1 млн рублей матерям-героиням с 2027 года сделают автоматической

Москва17 сен Вести.С 1 января 2027 года женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", начнут получать единовременную выплату в размере 1 млн рублей в автоматическом (проактивном) режиме через Социальный фонд России. Об этом сообщил депутат Государственной думы Владимир Исаков.

Новый порядок, разработанный Минтрудом РФ, позволит полностью избавиться от бюрократических процедур: гражданам не придется лично подавать заявления или собирать документы. Информация о награждении станет автоматически поступать в информационную систему фонда сразу после подписания соответствующего указа.