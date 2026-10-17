Москва17 окт Вести.Правительство РФ утвердит программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, которые пострадали в результате террористических актов.

Соответствующее поручение кабмину дал президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 19 августа 2026 года.

Перечень поручений опубликован на официальном сайте Кремля.

Правительству РФ утвердить программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, пострадавших в результате террористических актов, предусмотрев использование современных технологических решений, и обеспечить ее реализацию говорится в документе

Первый доклад о ходе и первых результатах должен быть представлен 1 ноября 2026 года, далее – раз в квартал.