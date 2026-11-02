Москва2 ноя Вести.Президент России Владимир Путин назначил руководителя своей администрации Антона Вайно главой наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сроком на пять лет. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, членами наблюдательного совета РФПИ назначены глава Банка России Эльвира Набиуллина, вице-премьер России Александр Новак, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, а также вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев тем же указом назван членом наблюдательного совета по должности.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что РФ ведет диалог с США о снятии санкций с РФПИ. В рамках этих переговоров глава фонда Дмитриев активно контактирует с представителями Соединенных Штатов, добавил он.