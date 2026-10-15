Москва15 окт Вести.Президент России Владимир Путин поручил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и правительству проработать предложения по созданию экосистемы длинных денег для инвестиций. Об этом глава государства заявил на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

В ходе мероприятия член генерального совета организации Мария Комарова предложила разработать концепцию отечественной экосистемы фондов роста. Она, в частности, указала на необходимость создать условия для появления профессиональных управляющих и инфраструктуры таких фондов, а также предусмотреть регуляторные стимулы, которые позволили бы направлять в них средства из доступных в экономике источников долгосрочного капитала.

Надо продумать каждый шаг по этому направлению (созданию экосистемы длинных денег для инвестиций. - Прим. ред.). Я бы попросил Эльвиру Сахипзадовну Набиуллину, она тоже у нас на связи, сказать, что думает по этому поводу. Разумеется, просил бы и правительство, и Центральный банк, в целом поддержать эти идеи сказал он

Ранее Набиуллина заявила, что развитие экономики следует финансировать преимущественно за счет капитала, а не заемных средств.