Липчанка, написавшая оскорбление на патриотическом плакате, признана виновной Присяжные признали липчанку виновной в оскорблении памяти защитников Отечества

Москва12 ноя Вести.Коллегия присяжных заседателей признала виновной 72-летнюю жительницу Липецка в публичном осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области в мессенджере MAX.

Присяжные вынесли вердикт по делу об осквернении символов воинской славы России говорится в публикации

Они сочли доказанным, что 28 апреля 2025 года женщина сделала на плакате с изображением символа воинской славы России – памятника "Родина-мать зовет!" и георгиевской ленты оскорбительную надпись. Это произошло на территории "Технопарка-Липецк" на Интернациональной улице.

Коллегия присяжных также пришла к выводу о том, что подсудимая заслуживает снисхождения.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме в связи с имеющимися в материалах дела засекреченными сведениями.

Решение о назначении подсудимой наказания примет Липецкий областной суд.