Москва12 нояВести.Коллегия присяжных заседателей признала виновной 72-летнюю жительницу Липецка в публичном осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области в мессенджере MAX.
Присяжные вынесли вердикт по делу об осквернении символов воинской славы Россииговорится в публикации
Они сочли доказанным, что 28 апреля 2025 года женщина сделала на плакате с изображением символа воинской славы России – памятника "Родина-мать зовет!" и георгиевской ленты оскорбительную надпись. Это произошло на территории "Технопарка-Липецк" на Интернациональной улице.
Коллегия присяжных также пришла к выводу о том, что подсудимая заслуживает снисхождения.
Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме в связи с имеющимися в материалах дела засекреченными сведениями.
Решение о назначении подсудимой наказания примет Липецкий областной суд.