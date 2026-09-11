Москва11 сенВести.В Городищенском районе Волгоградской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
Фигуранты, находясь на территории "Братская могила воинов 62-й Армии, погибших в период Сталинградской битвы" осуществили видеосъемку, которую позднее опубликовали в одной из социальных сетей. Содержание видеозаписи, согласно материалам уголовного дела, расценено как осквернение символа воинской славы России и памяти защитников Отечестваговорится в сообщении
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального Главка МВД совместно со следователями Городищенского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Волгоградской области и сотрудниками Управления ФСБ России по Волгоградской области при силовой поддержке СОБР "Царицын" Росгвардии провели обыски по месту жительства фигурантов. Их самих доставили в следственный отдел.
По материалам Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Волгоградской области следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.