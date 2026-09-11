За осквернение символа воинской славы под Волгоградом задержаны два человека

Два человека задержаны за осквернение символа воинской славы под Волгоградом За осквернение символа воинской славы под Волгоградом задержаны два человека

Москва11 сен Вести.В Городищенском районе Волгоградской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фигуранты, находясь на территории "Братская могила воинов 62-й Армии, погибших в период Сталинградской битвы" осуществили видеосъемку, которую позднее опубликовали в одной из социальных сетей. Содержание видеозаписи, согласно материалам уголовного дела, расценено как осквернение символа воинской славы России и памяти защитников Отечества говорится в сообщении

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального Главка МВД совместно со следователями Городищенского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Волгоградской области и сотрудниками Управления ФСБ России по Волгоградской области при силовой поддержке СОБР "Царицын" Росгвардии провели обыски по месту жительства фигурантов. Их самих доставили в следственный отдел.

По материалам Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Волгоградской области следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.