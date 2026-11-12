Москва12 ноя Вести.Министерство внутренних дел (МВД) России разработало проект приказа, устанавливающий порядок аннулирования диагностических карт автомобилей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проектом определяется порядок аннулирования диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении транспортного средства сказано, в частности, в материале

Согласно проекту, аннулировать диагностическую карту будут, если техосмотр автомобиля не проводился в установленном порядке или если при его проведении выявлено несоответствие машины обязательным требованиям безопасности. То есть речь идет о документах, которые формально подтверждают допуск машины к движению, но не отражают ее реального состояния.

Решение об аннулировании карты будет принимать руководитель или его заместитель в подразделении Госавтоинспекции по субъекту РФ по итогам контрольных мероприятий. Вместе с аннулированием карты Госавтоинспекция выдаст предписание об устранении выявленных нарушений на основании информации от прокураторы или на основании решения суда.

Кроме того, документ устанавливает срок, в течение которого региональные подразделения ведомства должны уведомить о решении собственника машины, профессиональное объединение страховщиков и оператора техосмотра, оформившего карту.

Сейчас проект приказа проходит общественное обсуждение на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее в Госдуме разрешили регистрировать автомобили, находящиеся в международном розыске.