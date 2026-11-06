Москва6 ноя Вести.Автомобиль, являющийся совместной собственностью супругов, подлежит конфискации в доход государства за повторное пьяное вождение одного из супругов, даже если он юридически оформлен на другого супруга. Об изменениях, внесенных в законодательство Верховным судом, рассказал ИС "Вести" адвокат Сергей Радько.

Норму о конфискации автомобиля за повторную пьяную езду ввели еще в 2022 году. Но в октябре 2026 года Верховный суд РФ внес существенные поправки: транспортное средство, приобретенное в браке и являющееся совместной собственностью, может быть безвозмездно изъято, независимо от того, на кого из супругов оно юридически зарегистрировано.

Верховный суд внес изменения и разъяснил, что конфискации подлежит транспортное средство, принадлежащее обвиняемому, то есть являющееся его собственностью, либо являющееся общей совместной собственностью с кем-либо, например, с супругой рассказал адвокат Радько

По его словам, суды при определении права собственности на автомобиль в браке ориентируются не на запись в свидетельстве о регистрации автомобиля, а на дату покупки. Если машина приобретена в браке, она считается общей, независимо от того, на чье имя она оформлена. Даже если в документах указана супруга, муж, совершивший нарушение, также считается ее фактическим владельцем. Следовательно, при повторном нарушении правил дорожного движения, связанном с вождением в нетрезвом виде, автомобиль будет конфискован. Попытки избежать конфискации путем переоформления машины на других родственников также не увенчаются успехом, поскольку суды все больше внимания уделяют тому, кто пользуется транспортным средством.

Если они видят, что, несмотря на то, что машина не является собственностью того, кого поймали нетрезвым за рулем, но он является единственным обладателем водительского удостоверения и именно он управляет автомобилем, в таких ситуациях суд все чаще и чаще не принимает во внимание собственника транспортного средства, он устанавливает родство и говорит, что, допустим, машина принадлежит жене, и в таком случае все равно подлежит конфискации дополнил автоэксперт Андрей Осипов

Продажа автомобиля не спасет его от конфискации - законодательство уже предусмотрело такой исход.

На сей счет есть в законе оговорка, что если конфискация какого-либо имущества, которое могло быть конфисковано, невозможно, то вместо этого имущества может быть конфискована денежная сумма, составляющая его стоимость уточнил адвокат Радько

Если автомобиль стоимостью 2 миллиона рублей подлежал конфискации, но продан за 1 миллион, суд может провести независимую оценку и потребовать от владельца возмещения полной рыночной стоимости (2 миллиона), а не суммы, указанной в договоре купли-продажи. Чтобы избежать подобных ситуаций, существует эффективное решение - брачный договор. Он позволяет закрепить за одним из супругов личное право собственности на имущество, исключая его конфискацию как общего. Однако, самое главное правило для предотвращения любых проблем – не управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, посоветовал адвокат.

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