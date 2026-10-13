Количество осужденных за повторное нетрезвое вождение снизилось в 2025 году "Ведомости": в РФ снизилось число осужденных за повторное нетрезвое вождение

Москва13 окт Вести.В 2025 году количество осужденных за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии уменьшилось на 16% в годовом выражении, пишут "Ведомости", изучив статистику судебного департамента Верховного суда без учета показателей судов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Так, в 2025 году за повторное нетрезвое вождение осужден 34431 водитель, а в 2024 году - 41112 водителей.

Чаще всего повторно попадались пьяными за рулем водители, которым на момент совершения преступления было 36–40 лет. На эту возрастную категорию приходится 7345 осужденных. Также часто обнаруживают нетрезвыми за рулем водителей в возрасте 31–35 лет. На эту возрастную категорию приходится 6815 человек пишут "Ведомости"

Количество водителей, осужденных за нарушения ПДД, которые по неосторожности привели к гибели двух и более человек (в том числе в состоянии опьянения), сократилось на 26%. Если в 2024 году по таким делам было вынесено 488 приговоров, то в 2025 году их число уменьшилось до 362.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что текущие меры наказания за пьяное вождение не работают, нужно увеличить штрафы до 300 тыс. руб., а срок лишения прав продлить до 5 лет.

До этого также сообщалось, что привлекавшиеся к ответственности за вождение в состоянии опьянения водители будут обязаны пройти медицинскую реабилитацию.