В НАС призвали ужесточить наказание для пьяных водителей за смертельные ДТП Шапарин призвал без снисхождения наказывать пьяных водителей за смертельные ДТП

Москва18 ноя Вести.Смертельное ДТП, которое водитель совершил в состоянии опьянения, стоит приравнять к умышленному убийству и наказывать виновного без всякого снисхождения. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил руководитель Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Так он прокомментировал судебную практику, при которой нередко пьяные водители, насмерть сбившие человека, приговариваются к пяти-шести годам колонии-поселения.

Такие обстоятельства (опьянения – прим.ред) должны восприниматься, как отягчающие, и такой человек должен получать наказание абсолютно тождественное, ситуации, когда он умышленно убил человека. Если человек выпил, сел за руль и сбил кого-нибудь, то тогда, безусловно, и машину нужно конфисковать и сажать надолго, без всякого снисхождения уверен Шапарин

Ранее суд в Ульяновске приговорил женщину, которая в нетрезвом виде сбила ребенка на пешеходном переходе, к пяти годам колонии-поселения. После резонанса в СМИ глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах судебного рассмотрения уголовного дела.