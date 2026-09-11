Москва11 сенВести.Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова названа главным лихачом среди российских спортсменов. За 2026 год она получила более 100 штрафов, сообщает канал Mash на спорте.
Согласно информации источника, в общей сложности она нарушила правила дорожного движения 124 раза. Общая сумма примененных к ней санкций составила 205 000 рублей.
Чаще всего штрафы ей приходили за превышение скорости, неуплату парковки, движение на полосе для общественного транспорта и съезд на обочину для объезда пробок.
В настоящее время, пишет ресурс, ее долг составляет 11 800 рублей.