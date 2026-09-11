Загитова имеет более 100 штрафов на более чем 200 000 руб. за нарушение ПДД

Загитовой выписано более 100 штрафов на 205 тыс. руб. за 2026 год Загитова имеет более 100 штрафов на более чем 200 000 руб. за нарушение ПДД

Москва11 сен Вести.Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова названа главным лихачом среди российских спортсменов. За 2026 год она получила более 100 штрафов, сообщает канал Mash на спорте.

Согласно информации источника, в общей сложности она нарушила правила дорожного движения 124 раза. Общая сумма примененных к ней санкций составила 205 000 рублей.

Чаще всего штрафы ей приходили за превышение скорости, неуплату парковки, движение на полосе для общественного транспорта и съезд на обочину для объезда пробок.

В настоящее время, пишет ресурс, ее долг составляет 11 800 рублей.