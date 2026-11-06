Комитет Госдумы не поддержал проект о наказании за опасную езду

Комитет ГД рекомендовал отклонить проект о лишении прав за агрессивное вождение Комитет Госдумы не поддержал проект о наказании за опасную езду

Москва6 ноя Вести.Профильный комитет Государственной думы по уголовному и административному законодательству рекомендовал отклонить законопроект, предполагающий введение наказания за опасное вождение. Соответствующее заключение опубликовано в думской электронной базе.

Как уточняется, комитет объяснил свое решение утратой актуальности данной инициативы.

Рассмотрение законопроекта нижней палатой парламента ожидается в ходе пленарного заседания 12 ноября.

Опасное вождение предполагает действия, из-за которых могут погибнуть или пострадать люди, автомобили и сооружения. Речь идет о внезапных торможениях перед другими машинами, резких ускорениях, а также опасных перестроениях при интенсивном движении.