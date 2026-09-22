Врач рекомендовал водителям делать перерыв после четырех часов за рулем Врач Прокофьев предупредил о рисках длительного нахождения за рулем

Москва22 сен Вести.Водителям следует находиться за рулем не более четырех часов подряд и не более девяти часов в день. Об этом "Абзацу" рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

По его словам, такие ограничения связаны со способностью человека сохранять концентрацию и выдерживать физическое напряжение. При длительном управлении автомобилем повышается риск несвоевременного принятия решений.

Итоговое допустимое время рассчитано исходя из того, что человек не может максимально долго фокусировать свое внимание. Рано или поздно гиперконтроль за дорогой истощает нервную систему, а также мозговые центры и тело объяснил Прокофьев

Он подчеркнул, что особенно важен контроль за состоянием профессиональных водителей, включая таксистов. Для этого могут использоваться системы распознавания мимики, вибросигналы и приложения, отслеживающие время за рулем.

Врач также предупредил, что длительное пребывание в сидячем положении может привести к застою кровотока в нижних конечностях и повысить риск образования тромбов. Кроме того, стрессовые ситуации на дорогах в течение дня, вызывающие выбросы адреналина и норадреналина, могут повысить риск инфаркта или инсульта.

Ранее эксперт рассказала, от приема каких препаратов следует воздержаться перед вождением. К ним относятся в том числе аспирин и парацетамол.