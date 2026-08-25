Москва25 авгВести.Тахограф может стать важным элементом для контроля графика работы водителей. Об этом журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал президент общероссийской общественной организации "не Водители России" Олег Торош.
С 1 сентября вступает в силу приказ Минтранса, который устанавливает особенности режима рабочего времени и отдыха водителей автомобилей. Документ будет действовать 6 лет, до 2032 года.
По словам эксперта, проследить за графиком отдыха дальнобойщиков, водителей автобусов, курьеров и таксистов поможет специальное устройство.
Тахограф, так раньше и был и сейчас останется, будет одним из основных ключевых источников фактических данных, но не единственным. Контролирующие органы и работодатель сопоставят его сведения с графиком сменности. Табелями и путевыми листами, а также документами о самом рейсе, чтобы подтвердить, что водитель действительно получил установленный непрерывный еженедельный отдыхзаметил Торош
Основное правило остается прежним: продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов. Однако график водителя состоит не только из рейсов, в него входят и погрузка, и пробки на дорогах. В связи с этим работодатель вправе вести суммированный учет времени, считать часы не за неделю, а за целый месяц. Отдельно считается время именно за рулем - оно не должно превышать 56 часов в неделю, а за две недели – 90 часов. Эти нормативы призваны защитить водителей от переутомления и снизить риск ДТП из-за усталости.