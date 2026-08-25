Эксперт: отдых водителей будет подтвержден только после комплексной проверки Торош: комплексная проверка подтвердит, что водитель действительно отдохнул

Москва25 авг Вести.Тахограф может стать важным элементом для контроля графика работы водителей. Об этом журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал президент общероссийской общественной организации "не Водители России" Олег Торош.

С 1 сентября вступает в силу приказ Минтранса, который устанавливает особенности режима рабочего времени и отдыха водителей автомобилей. Документ будет действовать 6 лет, до 2032 года.

По словам эксперта, проследить за графиком отдыха дальнобойщиков, водителей автобусов, курьеров и таксистов поможет специальное устройство.

Тахограф, так раньше и был и сейчас останется, будет одним из основных ключевых источников фактических данных, но не единственным. Контролирующие органы и работодатель сопоставят его сведения с графиком сменности. Табелями и путевыми листами, а также документами о самом рейсе, чтобы подтвердить, что водитель действительно получил установленный непрерывный еженедельный отдых заметил Торош

Основное правило остается прежним: продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов. Однако график водителя состоит не только из рейсов, в него входят и погрузка, и пробки на дорогах. В связи с этим работодатель вправе вести суммированный учет времени, считать часы не за неделю, а за целый месяц. Отдельно считается время именно за рулем - оно не должно превышать 56 часов в неделю, а за две недели – 90 часов. Эти нормативы призваны защитить водителей от переутомления и снизить риск ДТП из-за усталости.