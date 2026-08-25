Эксперт: на ИП за рулем распространяются такие же требования как на водителя Эксперт Торош: за рулем требования и правила для всех едины

Москва25 авг Вести.В случае, когда индивидуальный предприниматель (ИП), осуществляя свою деятельность, сам садится за руль, на него распространяются правила по труду и отдыху, как на профессионального водителя. Об этом журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал президент общероссийской общественной организации "Водители России" Олег Торош.

По его словам, если ИП нанимает водителя, то это налагает на него обязанность отслеживать график труда и отдыха такого работника.

Если индивидуальный предприниматель лично управляет транспортным средством, специальные требования к режиму труда и отдыха распространяются на него как на водителя. В этом случае он сам водитель. При этом, если индивидуальный предприниматель нанимает других водителей, он дополнительно отвечает за организацию графиков и учет рабочего времени как работодатель отметил Торош

За нарушение режима труда и отдыха водителей предусмотрена административная ответственность. Кроме того, к работодателю водителя могут возникнуть претензии со стороны трудовой инспекции из-за ненадлежащего учета рабочего времени, нарушения графиков и неверного расчета сверхурочной работы. По словам Тороша, все эти действия проводятся для того, чтобы максимально участники рынка автомобильной транспортной отрасли вели учет режима труда и отдыха для своей же безопасности на дороге.