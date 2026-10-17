Директор Долиной сообщил, что она предпочитает медленную езду и не водит сама

Директор Ларисы Долиной заявил, что певица любит ездить на машине медленно Директор Долиной сообщил, что она предпочитает медленную езду и не водит сама

Москва17 окт Вести.Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил, что она предпочитает медленную езду на машине и не водит сама. Он сказал об этом в беседе с РИА Новости.

Никакие мигалки она включать не умеет и ими не пользуется. Она никогда в своей жизни за руль не садилась. Ездить со значительно повышенной скоростью она вообще категорически не любит, а любит это делать очень медленно приводит слова Пудовкина агентство

Ранее певица призналась в беседе с журналистами, что "мчалась с мигалками" на юбилейный концерт Николай Баскова в Live Арене, так как боялась опоздать. По ее словам, машина ехала с очень большой скоростью.

После этого заявления Долину стали активно обсуждать в сети, инцидентом заинтересовались даже в Госдуме. Сергей Пудовкин назвал распространение сообщений о мигалках травлей и призвал "не делать хайп" из ситуации.