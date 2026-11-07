Москва7 ноя Вести.Гражданка Украины получила условное наказание в Словакии за ложное сообщение о бомбе на концерте певицы Светланы Лободы. Об этом сообщает словацкое издание Korzár.

По информации журналистов, 35-летняя украинка живет в Италии. В словацкий город Кошице она приехала ради выступления артистки, состоявшегося в конце октября на арене Steel Aréna. Однако из-за проблем с билетами женщина и одна из ее знакомых не смогли пройти на мероприятие.

Они вернулись в отель, где распивали алкоголь. Она была рассержена, поэтому позвонила в полицию и сообщила о бомбе говорится в публикации

Звонок поступил правоохранителям уже после окончания выступления Лободы, поэтому проводить эвакуацию зрителей не пришлось. При проверке стадиона никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

Подозреваемую задержали неподалеку от арены. Как уточняет Korzár, за ложное сообщение о взрывчатке женщине назначили условное наказание.

Ранее сообщалось, что трех украинцев судят в Польше по обвинению в торговле людьми и принуждении к рабскому труду. Отмечалось, что они контролировали работу беженцев из Колумбии на одном из предприятий в Радоме.