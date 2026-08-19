Delfi: эстонские таможенники не пропустили в Россию санкционную сковороду Delfi: таможня Эстонии предотвратила ввоз в Россию санкционной сковороды

Москва19 авг Вести.Эстонские таможенники предотвратили нарушение санкций Европейского союза (ЕС), обнаружив на эстонско-российской границе у гражданки Финляндии алюминиевую сковороду.

Об этом сообщает новостной портал Delfi со ссылкой на налогово-таможенный департамент.

Как сообщается, инцидент произошел 11 августа на таможенном пункте Нарва. Сотрудники проверяли 39-летнюю гражданку Финляндии, которая направлялась в Россию и ничего не задекларировала.

В ее багаже таможенники обнаружили новую алюминиевую сковороду, вывоз которой в Россию запрещен санкциями говорится в публикации

Кроме того, у женщины в багаже была найдена пустая коробка из-под браслета с сертификатом подлинности. Само ювелирное изделие стоимостью 1500 евро она, как оказалось, спрятала на ноге.

Гражданке Финляндии был назначен штраф в размере 560 евро. Вместе с товарами она вернулась в Эстонию.

Ранее стало известно, что глава комиссии эстонского парламента по государственной обороне Калев Стойческу призвал полностью закрыть границу с Россией. Он подчеркнул, что безопасность Эстонии "начинается с восточной границы, которую необходимо укрепить еще больше".