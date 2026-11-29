SHAMAN считает заказными нападки в свой адрес после концерта в Кремле

SHAMAN заявил, что разберется с заказчиком его травли после концерта в Кремле SHAMAN считает заказными нападки в свой адрес после концерта в Кремле

Москва29 ноя Вести.Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, назвал заказной критику его поведения во время концерта в Кремле, сообщает издание StarHit в Telegram-канале.

Широкий резонанс в соцсетях вызвал фрагмент выступления исполнителя, во время которого он опустился на колени перед гитаристом и попытался полизать его инструмент.

По словам певца, предполагаемого заказчика кампании против него уже практически установили, с ним намерены разбираться в правовом поле.

Кроме того, SHAMAN выразил уверенность в том, что всем зрителям концерт понравился, а с критикой выступили те, кто на нем даже не был.

Ранее певец объяснил свои движения в ходе выступления перевоплощением в рок-музыканта.