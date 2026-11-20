"Меня это не устраивает": SHAMAN объяснил отсутствие детей в браке с Мизулиной SHAMAN пока не готов заводить детей с Екатериной Мизулиной из-за графика

Москва20 ноя Вести.Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил ТАСС, что пока не готов заводить детей в браке с Екатериной Мизулиной из-за напряженного рабочего графика.

Он сказал, что знает, каково быть отцом, поскольку у него уже есть дочь. Также он отметил, что рождение ребенка - большая ответственность, так как ему нужно уделять время и заниматься его воспитанием.

Как я могу это делать со своим графиком? Как Катя может это делать со своим сумасшедшим графиком? С няней, получается, оставлять? Или - бабушкам? Меня это лично не устраивает. Это мой ребенок. Если уж взялся за дело, надо довести его до конца качественно сказал Дронов

Ранее Дронов и Мизулина рассказали, что уже привыкли к периодическим слухам о расставании и другим сплетням. Тогда же Мизулина назвала певца идеальным мужем, потому что он не разбрасывает носки и трусы.