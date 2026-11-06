Японский Nikkei рухнул на 5,6% после выборов в Конгресс США

Японский индекс Nikkei падает на 5,6% после завершения выборов в Конгресс США Японский Nikkei рухнул на 5,6% после выборов в Конгресс США

Москва6 ноя Вести.Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) начались мощным падением котировок акций из-за опасений относительно развития искусственного интеллекта (ИИ) после победы Демократической партии на промежуточных выборах в США.

Индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих японских компаний, упал на 5,59% и впервые за последние полгода опустился ниже 60 000 пунктов до 57 662,63 пункта.

По мнению экспертов, главной причиной падения стали опасения относительно замедления инвестиций в развитие ИИ из-за победы демократов на выборах в Конгресс США. Демократическая партия выступает за ужесточение регулирования этой области.

В США 3 ноября прошли промежуточные выборы, американцы избирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса. В 36 штатах прошли также выборы губернаторов.

Обе палаты Конгресса находятся сейчас под контролем республиканцев.

Однако Конгресс следующего, 120-го созыва приступит к работе 3 января 2027 года. Большинство в Палате представителей и Сенате получат демократы.

Между тем индекс Nasdaq рухнул на 5% после завершения выборов в Конгресс США.