Экономист Рейли: пузырь на рынке акций США может в скором времени лопнуть

Аналитик считает, что пузырь на американском рынке может скоро лопнуть Экономист Рейли: пузырь на рынке акций США может в скором времени лопнуть

Москва11 сен Вести.Пузырь на американском рынке акций может в ближайшее время лопнуть. Такой прогноз сделал старший экономист Capital Economics по финансовым рынкам Джеймс Рейли, его слова приводит телеканал ABC.

Как напомнили журналисты, опасения аналитиков резко возросли из-за роста стоимости нефти и доходности государственных облигаций Соединенных Штатов. Отмечается, что доходность десятилетних американских казначейских облигаций приблизилась к 5% и тем самым достигла максимума почти за три года.

В целом, по нашему мнению, данные соответствуют пузырю на поздней стадии сказал Рейли

По оценке эксперта, восемь показателей говорят о том, что индекс S&P 500 находится в средней или поздней стадии формирования пузыря.

Судя по прошлому опыту, это предполагает, что конец пузыря отделяют уже месяцы, а не годы отметил он

Ранее экономист, управляющий директор компании Trade 123 Владимир Рожанковский заявил, что доллар существенно сдал позиции как средство платежа и сбережения из-за роста государственного долга США, развития блокчейн-технологий и вероятного отвязывания китайского юаня от американской валюты.