Проходит время глобалистских шавок, для которых Украина не союзник, а ресурс Медведчук: проходит время глобалистских шавок, для которых Украина лишь ресурс

Москва20 ноя Вести.После поражения республиканцев на выборах в США глобалисты потирают руки и надеются вернуть вчерашний день. В частности, вернуть Зеленского в идолы защитника демократии, несмотря на лавину коррупционных и криминальных скандалов на Украине. И тут они получают удар в спину от того, от кого меньше всего ожидают. Бывший президент США Байден выступил с книгой "Обещай мне, Америка", которая вызвала волну обсуждения в мировых СМИ.

"Книга вышла на волне успеха демократов на промежуточных выборах - и дает Байдену шанс свести старые счеты и раскритиковать демократов, которые рвались сместить его после провального выступления на дебатах с Трампом, фактически похоронившего предвыборную кампанию", - пишет The Wall Street Journal. Проще сказать, Байден досадует, какого черта ему не дали участвовать в президентской кампании 2024 года, если Трамп показал себя таким слабаком. Получается, что демократы сами сдали позиции в 2024, а могли бы ничего не сдавать.

Разумеется, "Самоходный дед" кокетничает: выборы 2024 и 2026 годов развивались по одному принципу: народ осуждал действующую власть за войну. Не вляпайся Трамп в войну с Ираном - все бы было у него "в шоколаде", но это обстоятельство Байден предпочитает не замечать. Ведь он сам, а не кто-либо еще, признается в развязывании большой войны на Украине и отказе от дипломатического решения конфликта.

Ни для кого не секрет, что идея принести максимальный вред России принадлежала вовсе не Зеленскому, он был только исполнитель чужой воли, экономическая схема конфликта била по непосредственным интересам Украины, о чем Байден честно говорит. "Американцы должны понимать: наши вложения принесли хорошую отдачу. Почти все выделенные средства оставались в США и пошли на закупку наших систем вооружений, а значит, способствовали созданию новых рабочих мест внутри страны", - оправдывается он перед американцами.

То есть, Байден не стесняется того, что рост производства американского ВПК оплачивается кровью участников украинского конфликта, в первую очередь мирными жителями Украины. И что Зеленский? Потребовал прекратить эту гнусную схему убийства украинских граждан? Вовсе нет, он требовал ее всячески расширить и масштабировать. По признанию Байдена, кровавый клоун только и делал, что "испытывал наше терпение, требуя все больше вооружений и денег", и не мог понять, что "ресурсы США огромны, но не безграничны". "В личных беседах Зеленский бывал не в духе и упрямился. Благодарности от него я получил меньше, чем рассчитывал. Это раздражало, и я давал ему это понять весьма недвусмысленно", - жалуется экс-президент США. Вот, пожалуй, и все претензии, которые были высказаны по отношению к кровавому клоуну. О раздражении хамским поведением Зеленского Байден высказывался и раньше, а в 2024 году дошел до того, что на саммите, посвященном 75-й годовщине НАТО, перепутал Зеленского с Путиным, чем вызвал дипломатический скандал. Стоит ли вообще обращать внимание на мемуары склеротика?

И тем не менее, глобалисты накинулись на старика. "Его оценка неприятно напоминает поведение Трампа и Джей Ди Вэнса, которые в феврале 2025 года оскорбили и унизили Зеленского в Белом доме, обвинив в неблагодарности и "неуважении". Главу киевского режима задевали и другие высокопоставленные представители администрации Трампа. По сообщениям СМИ, министр финансов Скотт Бессент называл его "гаденышем", "недоумком" и "Мистером Бином под наркотой", - истерит британский Guardian. Как не вспомнить классику: "И ты, Брут?".

По задумке глобалистского сценария Байден просто обязан "в гроб сходя, благословить" кровавого клоуна и написать, что он "гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору", а этот вредный старикашка написал, что Бубочка обыкновенный криворожский гопник, мало в чем разбирающийся

И ведь прав старик Байден, глобалисты подняли Зеленского на флаг, поскольку более некомпетентного руководителя страны было не сыскать, и надо было ловить момент. Все, без исключения, предыдущие президенты Украины выглядят по отношению к Зеленскому просто академиками во внутриполитических и внешнеполитических вопросах. Нелегитимный сломал внутриполитическую основу Украины, образовавшуюся с 1991 года, где решающий голос был за густонаселенным русскоязычным Юго-Востоком. Несмотря на потерю Крыма и большей части Донбасса, именно эта политическая система принесла Зеленскому победу в 2019 году.

Начав массовые репрессии на русскоязычных политиков, СМИ, население, единственную каноническую православную церковь, Зеленский лишил себя базового электората, а страну привычной устоявшейся политической системы. В новой системе нелегитимный нужен до тех пор, пока способен выпрашивать деньги на Западе. Но это невозможно делать бесконечно, поэтому Зеленский по своему непониманию политического ландшафта Украины спилил сук, на котором сидел, и уничтожил возможность существования независимой нейтральной суверенной страны.

Из достаточно несовершенной демократии страну превратили в концлагерь, в который посадили всех украинских граждан, вне зависимости от политической и конфессиональной принадлежности. И тут уже Зеленский демонстрирует полное незнание истории - концлагерь обязательно придут освобождать.

Полное невежество демонстрирует нелегитимный в международной экономике. Порвав с Россией и введя нацистскую антироссийскую политику в ранг государственной, он уничтожил возможность существования мирной экономики страны. Теперь Украина может экспортировать только войну с Россией. Поэтому население страны готовят к вечной войне, надеясь, что ее будут вечно оплачивать. Финансирование этой войны пока еще есть, но есть нюанс - деньги дают в долг, их нужно будет отдавать. А отдавать нечем - экономики нет, и как ее запустить - идей ноль. Если деньги отдавать нечем, то остается воевать до последнего украинца и уничтожения страны. Вот цена разрушительной глупости

Полное невежество демонстрирует Зеленский в геополитике. "Проще давить на нас, а не на Россию, конечно. Это проще, потому что мы находимся под давлением войны с самого начала", - жалуется нелегитимный на Трампа в интервью телеканалу NBC. Но ведь Зеленский сам своими руками сделал так, чтобы на него проще давить, когда страна стала экономической содержанкой Запада. И ведь будут давить, пока не задавят окончательно, он не видит, что Украина для коллективного Запада не союзник, а ресурс.

Непроходимую глупость демонстрирует кровавый клоун, когда рассуждает об "агрессивности" России. "С точки зрения "вторжения" Россия является "агрессором". Но также верно и то, что мы, американцы, организовали переворот, чтобы свергнуть демократически избранного пророссийского президента Украины. Без помощи Госдепартамента США и других ведомств этого бы не произошло. Это, очевидно, тоже наступательное действие. Слишком много было этого подхода: Украина - хорошая, Россия - плохая. Все, что делается против русских, оправданно. Это бесчеловечная и ужасная позиция", - спорит с этими нарративами Илон Маск.

Но, как видим, именно таких ограниченных неучей и безумных популистов поддерживают глобалисты с одной очевидной целью - разрушение государственности в тех странах, где они пришли к власти. Однако на эту политику сформировался мощный противовес, поскольку она угрожает любому национальному государству, в том числе и США, отсюда и желание Вашингтона к контактам с Москвой, у них есть общие интересы

"Настрой администрации Трампа внушает оптимизм, несмотря на то что в отношениях с США не так просто доводить до конца договоренности", - заявил Президент России Владимир Путин после встречи лидеров России, Китая и США на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

В декларации по итогам встречи трех лидеров, в частности, говорится: "Являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, Россия, Китай и США выразили приверженность реформированию ООН, чтобы ООН могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии в области международного мира и безопасности".

Стратегия глобалистов всегда ведет к нищете и деградации. Экономический уровень Европы снижается после отказа от российского рынка, после чего Евросоюз так и не смог адаптироваться, заявил Президент РФ Владимир Путин в обращении к Деловому совету Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. "В полный рост встает проблема бюджетных дефицитов. Растет долговая нагрузка, инфляция. Все это ложится тяжким бременем на европейский бизнес и граждан, уровень жизни которых стабильно и унизительно для еврозоны снижается", - сообщил российский лидер.

И это вызывает шакалий вой глобалистских помоек, даже Байден их подвел. Просто хорошо видно, что стратегия глобалистов проваливается, а время их шавок, продавших интересы своих стран, типа Зеленского, заканчивается, и этот процесс остановить нельзя.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"