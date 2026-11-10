Политолог: подготовка Европы к конфликту с РФ - это искусственное нагнетание Политолог Карпович: подготовка Европы к конфликту с Россией - это нагнетание

Москва10 ноя Вести.Европа переходит на мобилизационные рельсы и строит планы военного характера, готовится к якобы возможному нападению России, однако это искусственно созданное нагнетание. Об этом ИС "Вести" заявил заведующий кафедрой государственного управления Дипломатической академии МГИМО МИД России, член-корреспондент РАО Олег Карпович.

По его словам, Европа готовится к 2030 году перестроить свою экономику на военный лад.

Вся Европа сейчас переходит на мобилизационные ... рельсы и таким образом пытается каким-то хоть образом поправить свое экономическое положение. И то, что все европейские страны, такой альянс сочувствующих, желающих, они действительно строят определенные планы военного характера в отношении Российской Федерации. И все эти планы, все связываются у них, как ни странно, с 2030 годом. То есть они планируют перестроить свои экономики на военный лад и быть готовыми якобы к столкновению с Россией сказал Карпович

Он напомнил: президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что РФ не собирается воевать с Европой.

Нагнетания вот этой истерии некой вокруг Российской Федерации – я думаю, что это все делается абсолютно искусственно добавил он

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу объяснил, зачем Европу пугают российской угрозой. По его мнению, милитаризация европейских стран под предлогом наблюдения угрозы со стороны России нужна Западу для того, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем.