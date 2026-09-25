Москва25 сенВести.Командование немецких ВВС направило в Латвию четыре истребителя Eurofighter для патрулирования воздушного пространства республики.
Самолеты прибыли для охраны воздушных границ балтийской страны, входящей в ЕС и НАТО, незадолго до парламентских выборов, назначенных на 3 октября, сообщает DPA.
Ранее Латвия в преддверии выборов в Сейм просила союзников по Североатлантическому альянсу помочь в обеспечении безопасности, напомнило агентство.
Истребители приписаны к 74-й тактической эскадрилье ВВС Германии, базирующейся в Нойбурге-на-Дунае. Они совершили посадку.
По информации Минобороны Латвии, немецкие самолеты приземлились на аэродроме Лиелварде, останутся в стране более чем на неделю и будут задействованы в поддержке объединенной системы ПВО и ПРО стран НАТО.
До этого глава Службы безопасности и информации Чехии Михал Куделка в интервью британской газете The Guardian допустил эскалацию между Россией и Североатлантическим альянсом в ближайшие месяцы.