Москва17 окт Вести.Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен осадил экс-премьера страны Санну Марин, призвавшую сбивать российские самолеты, которые якобы заходят в финское воздушное пространство. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat.

Ранее Санну Марин в интервью газете Corriere della Sera выступила с призывом сбивать российские самолеты, которые, согласно ее утверждениям, нарушают воздушное пространство страны. При этом она не привела никаких доказательств.

В Финляндии за региональное наблюдение отвечают вооруженные силы, и при необходимости применяется сила цитирует издание министра обороны

По словам Хяккянена, в Финляндии на протяжении многих лет существует хорошо отработанная схема применения достаточной силы на основе оценки угрозы.

В начале октября президент Финляндии Александр Стубб признал, что у Хельсинки нет свидетельств того, что Россия собирается напасть на страну. При этом финские власти не раз сообщали об обнаружении дронов на своей территории, но расследования инцидентов указывали на украинское происхождение БПЛА.