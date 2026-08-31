Москва31 авгВести.Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал лидеров скандинавских стран дистанцироваться от агрессивной риторики в адрес России, предупредив, что Финляндия окажется на передовой в случае любого конфликта НАТО с РФ. Свое обращение он опубликовал в социальных сетях.
Малинен заявил, что в такой войне "никакой победы не будет", а страны региона ожидают "полное уничтожение".
Вы действительно хотите, чтобы история запомнила вас как лидеров, которые разрушили наши страны и убили миллионы соотечественников?пишет профессор
Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб назвал "разумной военной стратегией" удары по объектам российского маркетплейса Wildberries, что вызвало резкую критику со стороны МИД РФ.