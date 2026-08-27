Москва27 авг Вести.Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал лидеров скандинавских государств прекратить противостояние с Россией.

У нас все было хорошо, прежде чем вы начали войну против России, которая нас не касается. У них на вас есть компромат или вы просто тупые? написал Малинен в социальной сети Х

Он также подчеркнул, что если лидеры скандинавских стран продолжат путь эскалации, то история осудит их "очень сурово".

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что удары ВСУ по объектам на российской территории, включая логистические центры компании Wildberries, якобы могут подтолкнуть Москву к началу переговорного процесса по урегулированию конфликта.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сравнил слова Стубба с попытками оправдать Гитлера и "несомый им новый порядок".