Профессор Малинен: ни один разумный лидер ЕС не стал бы провоцировать РФ

Москва21 мая Вести.Ни один здравомыслящий руководитель Евросоюза не стал бы настраивать Россию против себя, указал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, комментируя заявление главы евродипломатии Каи Каллас.

Ранее она заявила, что ответом ЕС на якобы угрозы со стороны России должны быть укрепление обороноспособности Европы и увеличение помощи Украине.

Ни один здравомыслящий лидер ЕС не стал бы таким образом настраивать Россию против себя, каким бы глупым он ни был. Европейская "партия войны" отчаянно пытается заставить Россию ответить, не понимая, что это, скорее всего, не принесет желаемый результат написал Малинен

Он также предупредил Каллас, что подобные попытки закончатся неудачей.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала неприемлемыми угрозы, якобы озвучиваемые Россией, в адрес государств Прибалтийских государств.