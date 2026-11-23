Москва23 ноя Вести.Страны Прибалтики в своей политике выступают в качестве цепного пса Евросоюза. Об этом ИС "Вести" заявил профессор, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев.

По его словам, решение властей Эстонии о приостановке движения через все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией с декабря соответствует их общей стратегии.

Прибалтика традиционно выступает как цепной пес Европейского союза. Они громче всех лают и при этом больше всех теряют. Лают они, чтобы продемонстрировать свою лояльность Брюсселю, а в итоге теряют, и качество жизни у простых граждан снижается. А экономическое сотрудничество всегда лучше, чем его отсутствие. За примером далеко ходить не надо: Финляндия закрыла погранпереходы, закрылось огромное количество бизнесов тех людей, которые жили за счет наших туристов. И то, что делает Эстония, еще одно звено цепи заявил он

Помимо этого, добавил эксперт, со стороны Прибалтики постоянно звучит агрессивная риторика.