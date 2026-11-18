Москва18 ноя Вести.Главная проблема Эстонии – в некомпетентных политиках, которые не отличаются ни здравым смыслом, ни заботой о своем населении. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил политолог-международник, эксперт по евроатлантическим отношениям Владимир Оленченко, комментируя решение закрыть сухопутную границу с Россией.

Основная проблема для Эстонии заключается в том, что в настоящее время у власти оказались те политики, которые не отличаются ни компетентностью, ни здравым смыслом, ни заботой о своем населении … Потому что нынешний министр иностранных дел Маргус Цахкна это он, во-первых, объявил о том, что с 1 декабря закроют границу. Во-вторых, это не его компетенция. Это компетенция Министерства внутренних дел и компетенция правительства. К сожалению, он по многим вопросам стремится быть, я бы так выразился в кавычках, передовым русофобом сказал эксперт

Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что совет старейшин народа сето обратился к правительству Эстонии с требованием предусмотреть компенсации для волости Сетомаа в случае закрытия сухопутной границы с Россией.