Политолог Носович: Литва может пойти на закрытие транзита в Россию

Носович допустил, что Литва может полностью закрыть транзит в Калининград Политолог Носович: Литва может пойти на закрытие транзита в Россию

Москва27 ноя Вести.Литва может полностью закрыть транзит в Калининград. Об этом ИС "Вести" заявил политолог, журналист-международник Александр Носович.

Если Литве и Европейскому Союзу, который за ней стоит, или Великобритании, чьи позиции очень сильны в странах Балтии, нужна будет громкая эффективная провокация против России на ее северо-западном направлении, то формальный запрет на транзит со стороны Литвы вполне вероятен сказал он

Между тем, руководитель Центра анализа передовых технологий МГТУ им. Н.Э. Баумана Александр Степанов оценил степень угрозы для Калининграда со стороны стран Прибалтики.

Ранее также стало известно, что мэр Нарвы Яан Тоотс и глава МВД Эстонии Игорь Таро поспорили в прямом эфире телеканала ERR из-за закрытия границы с Россией.