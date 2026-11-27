Политолог Носович: угроза краха Киева может привести к провокации в Прибалтике

Политолог Носович заявил о возможной провокации со стороны Прибалтики Политолог Носович: угроза краха Киева может привести к провокации в Прибалтике

Москва27 ноя Вести.Угроза обрушения фронта и обрушения киевского режима может спровоцировать провокацию в отношении России со стороны прибалтийских государств. Такое мнение ИС "Вести" высказал политолог, журналист-международник Александр Носович.

Сподвигнуть провокацию может критическое положение киевского режима на линии фронта. То есть реальная угроза обрушения фронта и обрушения, соответственно, киевского режима - крах всего украинского проекта Запада заявил он

В частности, пояснил он, при необходимости устроить громкую и эффективную провокацию страны Прибалтики могут действовать против России на северо-западном направлении. И в качестве объекта провокации предпримут некие действия против Калининграда.

Так, указал Носович, вполне вероятен формальный запрет на транзит со стороны Литвы. При этом, добавил он, остановить возможную провокацию может ядерный фактор.