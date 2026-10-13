Перенджиев: провокации Запада против Белоруссии могут ударить по Калининграду Перенджиев: провокации против Белоруссии могут угрожать Калининградской области

Москва13 окт Вести.Провокационные действия Запада в отношении Белоруссии способны обернуться угрозой для Калининградской области. Такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, у Украины в нынешних условиях нет ресурсов для организации агрессивных и демонстративных акций на литовско-белорусской границе. Поэтому, как утверждает эксперт, привлекают страны Балтии.

Нельзя исключать провокаций, подобных инциденту на границе Латвии и Белоруссии <...>. Наши должностные лица говорят, что Европа готовится к войне с Россией. Получается, не только с РФ, но и с Республикой Беларусь. Они хотят ослабить нас, прежде всего Калининградскую область отметил Перенджиев

Он напомнил, как 1 сентября 1939 года "фашисты, переодевшись в польскую форму, организовали провокацию якобы с нападением Польши на Германию". По словам эксперта, "в историческом плане ничего нового" не произошло и сейчас.

Ранее маневры добровольческих сил Литвы KASP начались близ границы с Белоруссией.