Ищенко: последствия провокаций против России могут затронуть страны у ее границ

Ищенко: последствия провокаций против РФ могут затронуть соседние страны Ищенко: последствия провокаций против России могут затронуть страны у ее границ

Москва28 ноя Вести.Последствия провокаций против России могут сказаться и на соседних государствах. Такое мнение ИС "Вести" высказал политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, те, кто непосредственно организовывает провокацию, не подставляются сами.

Дело в том, что последствия ведь приходят значительно позже к тем, кто принимает решения. Те, кто принимает решение устраивать провокации, находятся подальше. Сейчас последствия могут прийти к Эстонии, к Польше, к Финляндии и даже к Румынии, поскольку они рядом. А решение-то об организации этих провокаций принимают в Лондоне и Париже заявил он

При этом не причастные к провокации страны зачастую не могут отказаться от выполнения требований стран-патронов.

Лимитрофы не всегда могут отказаться от участия, потому что они в долгах, как в шелках, и их можно разорить даже без каких-то санкций. И они зачастую вынуждены принимать участие в реализации этих решений, пытаясь минимизировать риски для себя добавил он

Ранее бывший начальник британского Генерального штаба генерал Николас Картер предложил провести трансформацию системы обороны стран Балтии. По его мнению, страны Балтии должны превратиться "в военного дикобраза" для противодействия якобы существующей российской угрозы.