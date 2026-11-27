Москва27 ноя Вести.Бывший начальник британского Генерального штаба генерал Николас Картер выступил с предложением о трансформации обороны стран Балтии. В статье для The Telegraph он заявил, что для противодействия якобы существующей российской угрозе эти государства должны стать слишком опасными для нападения.

По мнению Картера, оптимальным решением является создание так называемого "военного дикобраза".

Решение состоит в том, чтобы превратить страны Балтии в военного дикобраза: труднопреодолимого, очень опасного для нападения и способного наносить непоправимый ущерб пишет генерал

Он пояснил, что такая модель подразумевает многоуровневую оборону, сочетающую физическую мощь — бункеры, противотанковые ежи и укрепленные позиции — с непрерывным электронным наблюдением и ударными возможностями. Картер также считает, что данную стратегию следует распространить и за пределы Балтии.

Пока мы медлим, Россия наблюдает. Мы должны стать ежами, прежде чем она решит наброситься цитирует издание слова генерала

В публикации также отмечается, что ранее Минобороны Великобритании рекомендовало ветеранам готовиться к призыву на войну и предложило им поучаствовать в военных учениях. Обращения были направлены резервистам, недавно уволившимся из армии, с просьбой обновить контактные данные и предоставить информацию о своей нынешней работе и навыках. При этом президент России Владимир Путин неоднократно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.