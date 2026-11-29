Newsweek: НАТО готовится прятать командные пункты под землю СМИ: в НАТО отрабатывают перенос командных пунктов под землю на случай конфликта

Москва29 ноя Вести.Издание Newsweek сообщило, что представители НАТО рассматривают возможность переноса командных пунктов, личного состава и складов с боеприпасами под землю на случай военного конфликта с Россией, но признают, что такой сценарий может обернуться для них ловушкой.

Ссылаясь на помощника начальника штаба по инженерным вопросам и военно-гражданскому сотрудничеству корпуса быстрого реагирования НАТО под командованием Великобритании полковника Дрю Крейга, газета отмечает: в условиях активного применения беспилотников, спутникового наблюдения и возможного использования гиперзвукового оружия альянс ищет способы скрыть под землей личный состав, командные пункты, полевые госпитали и склады с боеприпасами. Приучение солдат к нахождению под землей, вероятно, станет более приоритетной задачей.

В статье приводятся слова Крейга о том, что туннели и замкнутые пространства уязвимы перед термобарическим оружием: при его применении подобные объекты могут стать "смертельными ловушками", если не уделить должного внимания их конструкции. Также отмечается отсутствие четких правил относительно облика подземных сооружений: согласно планам НАТО, одни из них могут быть переоборудованными заброшенными шахтами, другие — легко адаптируемыми подземными парковками.

Нет четких правил относительно того, как должны и могли бы выглядеть подземные сооружения. Согласно планам НАТО, одни из них могли бы представлять собой переоборудованные заброшенные шахты, а другие - легко адаптируемые подземные парковки следует из материала

Президент РФ Владимир Путин неоднократно объяснял, что Россия не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.