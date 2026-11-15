Экс-премьер Сунак потребовал от Лондона усилий по "сдерживанию" Москвы в Арктике

Экс-премьер призвал Великобританию готовиться к "сдерживанию" России в Арктике Экс-премьер Сунак потребовал от Лондона усилий по "сдерживанию" Москвы в Арктике

Москва15 ноя Вести.Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал Лондон показать свою способность поставить российские военные объекты в Арктике под угрозу в случае конфликта.

Об этом политик написал в статье для The Times. Сунак назвал это необходимым условием для "сдерживания" России.

При этом особое значение экс-премьер Великобритании отвел Кольскому полуострову, где находится Северный флот РФ. Сунак назвал его одним из главных источников военной угрозы для Великобритании. При этом он не пояснил, в чем именно состоит упомянутая угроза.

Последняя часть головоломки - показать русским, что в случае войны мы могли бы поставить под угрозу их базы на Кольском полуострове отметил Сунак

Подводя итог, политик написал, что именно такие действия Лондона снизят вероятность эскалации в регионе.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Келин заявил, что Вооруженные силы Великобритании испытывают большой кризис, а боевой дух британских военных за последние годы был в значительной степени утерян. В качестве причины нынешнего плачевного состояния британских вооруженных сил сенатор указал ошибки в их финансировании в последние десятилетия.