Москва13 ноя Вести.Вооруженные силы Великобритании испытывают большой кризис, а боевой дух британских военных за последние годы был в значительной степени утерян. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Келин, в 2019-2026 годах – чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии.

Причиной нынешнего плачевного состояния британских вооруженных сил сенатор назвал ошибки в их финансировании в последние десятилетия.

Реально Вооруженные силы Великобритании испытывают большой кризис. Сейчас сухопутные силы там – порядка 70 тыс., это меньше, чем в Наполеоновские войны было. То же самое касается флота – когда они начинают сравнивать количество кораблей российских и количество британских, они приходят в ужас. Например, основная боевая единица там сейчас фрегат – вот в 2022 году было 12 фрегатов, а к 2030 году их останется только три. Все устарели – как морально, так и физически. Есть два авианосца – была не так давно ситуация, когда оба из них ремонтировались и не смогли пойти, кстати, в Персидский залив. И это повсеместно – недофинансирование, сильные просчеты в бюджетном финансировании в прошлые, наверное, лет 20, привели к такому довольно плачевному состоянию рассказал Келин

Единственным исключением, по словам сенатора, является британская авиация.

Есть хорошая авиация – ничего не буду говорить, состояние ВВС у них на высоте в этом плане. А вот что касается флота и армии, то тут требуется крупное влияние отметил Келин

Исправить ситуацию Лондон пытается под бессмысленным лозунгом подготовки к войне с Россией, констатировал он.

Можно это провести, конечно, под лозунгом какого-то там восстановления, но в основном идет милитаризация под лозунгом, что придется воевать с Россией. Это совершенно неоправданно, это совершенно бессмысленно, как наш президент говорил – если такая война начнется, она закончится очень быстро, поскольку превосходство у нас колоссальное в вооружении, здесь не о чем и говорить. Но пытаются возродить то, что было – в том числе МЧС, надо сказать. Вот эта вот гражданская оборона Великобритании – она здорово просела и забылась. Они сейчас пытаются ее возродить тоже, как бы это поднять. Все это очень вредно без сомнения, потому что это наслаивается на нынешнюю геополитическую напряженность и, конечно, ведет только к дальнейшему усилению конфронтации заключил Келин

Также Андрей Келин сообщил, что британские военные после 2024 года запрашивали разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, однако конструктивного содержания в запросах Лондона не было и разговор не состоялся.