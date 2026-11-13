Келин раскрыл, как Лондон передавал информацию РФ после высылки военного атташе Келин: Лондон передавал РФ информацию через посла после высылки военного атташе

Москва13 ноя Вести.Великобритания после высылки военного атташе России в 2024 году продолжала передавать информацию через посольство. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии (2019-2026 гг.) Андрей Келин в интервью ИС "Вести".

Так он ответил на вопрос журналиста о посылаемых России со стороны Британии сигналов для расширения каналов связи между военными ведомствами двух стран.

В мае 2024 года Лондон обвинил российского военного атташе в том, что он является сотрудником военной разведки и выслал его из страны.

Был введен ряд ограничений в отношении наших дипломатов. Выслали военного атташе. Это был последний представитель Министерства обороны в Соединенном Королевстве... То есть аппарат ВАТ (военный атташе. – Прим. ред.) был закрыт полностью. Этого не произошло в других странах: в США продолжают работать, во Франции, в ФРГ и в других, более малых странах военные работают. Это важнейший канал связи. То есть британцы обрубили этот канал связи сами, и потом начался такой вой: "Как же так, связи-то нужны ведь с русскими". Пытались передавать что-то через меня рассказал Келин

Он напомнил, что даже во времена холодной войны работали аппараты военного атташе и поддерживались связи.

Каналы связи крайне важны, в том числе во время холодной войны – даже по-прежнему были аппараты военного атташе, и между ними была постоянная связь, и это предотвращало многие вещи, помогало наладить взаимопонимание заключил Келин

Также Келин сообщил в интервью, что Британия запрашивала разговор с начальником Генштаба ВС РФ.