Келин рассказал о запросе Лондона на беседу с Герасимовым, которая не состоялась Келин: Британия после 2024 года запрашивала беседу с начальником Генштаба ВС РФ

Москва13 ноя Вести.Британские военные после 2024 года запрашивали разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, однако конструктивного содержания в запросах Лондона не было, поэтому разговор не состоялся, рассказал в интервью ИС "Вести" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Келин, который с 2019 по 2026 год был российским послом в Великобритании.

Как отметил Келин, запросы на разговор поступали после 2024 года.

Практически сразу после 2024 года начались запросы на разговор - председатель комитета обороны хотел переговорить с начальником Генерального штаба, нашим [Валерием] Герасимовым обязательно, но говорить было не о чем. Он писал ему письма, и не раз писал ему письма, но в этих письмах не было конструктивного содержания. Были некие такие воспоминания о прошлом, когда мы вместе боролись против фашизма, как потом было - об этом начинался разговор рассказал Келин

По его словам, российские военные "сейчас заняты", и говорить "особо не о чем".

...У нас же военные заняты сейчас, говорить-то особенно не о чем. И кончилось, в общем-то, тем, что было предложено с нашей стороны - я имею в виду, со стороны наших военных: если вам есть что сказать реально конструктивное, то, пожалуйста, но так, обсуждать общие воспоминания - это в другой раз заявил Келин

Ранее заведующий кафедрой государственного управления Дипломатической академии МГИМО МИД России, член-корреспондент РАО Олег Карпович в интервью ИС "Вести" оценил заявление главы британского министерства обороны о необходимости создания новых каналов связи с РФ.