Глава минобороны Британии выступил за создание новых каналов связи с РФ FT: министр обороны Британии выступил за создание новых каналов связи с Россией

Москва10 ноя Вести.Глава минобороны Великобритании Уэз Стритинг выступил за создание новых каналов связи с Россией. Его слова приводит газета Financial Times.

Уточняется, что восстановление контактов особенно важно на военных уровнях.

У нас есть посольство в Москве. Это важный канал. Я бы предпочел, чтобы были дополнительные каналы, особенно на уровне военных [ведомств] сказал Стритинг

По данным газеты, Лондон намерен наладить контакты с Москвой, так как другие страны, в том числе США, Франция и Германия, в той или иной мере уже ведут диалог с Россией.

Ранее сообщалось, что Великобритания и ее союзники в Северной Европе создают новый морской альянс против России.