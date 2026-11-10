Москва10 нояВести.Глава минобороны Великобритании Уэз Стритинг выступил за создание новых каналов связи с Россией. Его слова приводит газета Financial Times.
Уточняется, что восстановление контактов особенно важно на военных уровнях.
У нас есть посольство в Москве. Это важный канал. Я бы предпочел, чтобы были дополнительные каналы, особенно на уровне военных [ведомств]сказал Стритинг
По данным газеты, Лондон намерен наладить контакты с Москвой, так как другие страны, в том числе США, Франция и Германия, в той или иной мере уже ведут диалог с Россией.
Ранее сообщалось, что Великобритания и ее союзники в Северной Европе создают новый морской альянс против России.