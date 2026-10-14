Москва14 октВести.Министр обороны Британии Уэс Стритинг намерен укрепить сотрудничество между Лондоном и Вашингтоном в области совместных военных закупок и развития лабораторий, пишет газета The Times.
На этой неделе Стритинг впервые посетит США в качестве министра обороны и встретится с главой Пентагона Питом Хегсетом.
Стритинг заявил, что существуют планы по укреплению совместных военных закупок и расширению сотрудничества между лабораториями и заводами Британии и США. Необходимо "серьезное, современное партнерство, ориентированное на то, что мы можем построить вместе в будущем"приводит The Times слова Стритинга
Министр хочет восстановить отношения между Лондоном и главой Белого дома Дональдом Трампом. Стритинг провел ранее в Лондоне "очень теплую беседу" с Хегсетом, стороны обсудили обстановку в Ормузском проливе и обязательства Британии по расходам на оборону в рамках НАТО, отмечает газета.
Стритинг занимал ранее должность главы Минздрава Британии, но в июле назначен министром обороны в правительстве Эндрю Бернэма.