СМИ: Британия намерена укрепить сотрудничество с США по военным закупкам

Британия намерена развивать совместные с США военные закупки СМИ: Британия намерена укрепить сотрудничество с США по военным закупкам

Москва14 окт Вести.Министр обороны Британии Уэс Стритинг намерен укрепить сотрудничество между Лондоном и Вашингтоном в области совместных военных закупок и развития лабораторий, пишет газета The Times.

На этой неделе Стритинг впервые посетит США в качестве министра обороны​​​ и встретится с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Стритинг заявил, что существуют планы по укреплению совместных военных закупок и расширению сотрудничества между лабораториями и заводами Британии и США. Необходимо "серьезное, современное партнерство, ориентированное на то, что мы можем построить вместе в будущем" приводит The Times слова Стритинга

Министр хочет восстановить отношения между Лондоном и главой Белого дома Дональдом Трампом. Стритинг провел ранее в Лондоне "очень теплую беседу" с Хегсетом, стороны обсудили обстановку в Ормузском проливе и обязательства Британии по расходам на оборону в рамках НАТО, отмечает газета.

Стритинг занимал ранее должность главы Минздрава Британии, но в июле назначен министром обороны в правительстве Эндрю Бернэма.