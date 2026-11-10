Эксперт оценил слова главы МО Британии о создании новых каналов связи с РФ Политолог Карпович: у РФ и Великобритании имеются необходимые каналы связи

Москва10 ноя Вести.Необходимые каналы для поддержания контактов между силовыми ведомствами России и Великобритании имеются, а слова главы британского Минобороны Уэза Стритинга о создании дополнительных каналов звучат странно. Об этом ИС "Вести" заявил заведующий кафедрой государственного управления Дипломатической академии МГИМО МИД России, член-корреспондент РАО Олег Карпович.

По его словам, у стран имеется обширный опыт работы в военной области.

Я уверен, что все необходимые каналы для поддержания контактов между силовыми ведомствами России и Великобритании имеются, поскольку имеется очень обширный опыт в данной области, поэтому, честно говоря, это заявление министра обороны Великобритании для меня несколько звучит странно сказал Карпович

Ранее глава минобороны Великобритании Уэз Стритинг выступил за создание новых каналов связи с Россией. Восстановление контактов, по его словам, важно особенно на уровне военных ведомств.