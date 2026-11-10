В Госдуме оценили заявления Лондона о восстановлении диалога с Москвой Депутат Новиков допустил пересмотр Западом подходов к диалогу с Россией

Москва10 ноя Вести.Заявления Великобритании о необходимости восстановить контакты с Россией могут свидетельствовать о постепенном пересмотре позиции части западного политического истеблишмента, но ожидать быстрых изменений в отношениях не стоит, заявил изданию "Абзац" депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Ранее министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что считает необходимым расширять каналы связи с Россией, сообщило издание The Independent.

Сам факт такого заявления говорит о том, что в Европе, хоть и медленно, но происходит пересмотр отношения к вопросам коммуникации с Россией, по крайней мере, среди части политического истеблишмента. Разумеется, это не приведет к каким-то быстрым и кардинальным переменам, но сами эти перемены должны были случиться. Сейчас вопрос будет стоять в темпе этих изменений и в том, как повлияют на эти изменения последние переговорные треки, в том числе в Абу-Даби по украинской теме пояснил Новиков

Новиков подчеркнул, что говорить о потеплении отношений между Россией и НАТО пока преждевременно. По его оценке, в западных странах сохраняется противостояние между сторонниками жесткой конфронтации с Москвой и теми, кто выступает за поиск дипломатических решений.

Парламентарий также отметил, что у России есть необходимые возможности для организации переговоров, если Лондон действительно заинтересован в возобновлении диалога. К контактам могут подключиться не только дипломаты и Администрация президента РФ, но и Совет безопасности, обладающий более широкими возможностями для взаимодействия.

Ранее ведущий научный сотрудник ИКСА РАН, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков заявил, что первостепенная задача европейцев – освободиться от американской гегемонии.