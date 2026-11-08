Лондон создает в Северной Европе морской альянс против России Глава Генштаба Британии Найтон: Северная Европа создаст альянс на море против РФ

Москва8 ноя Вести.Великобритания и ее союзники в Северной Европе создают новый морской альянс против России. Соглашение о партнерстве будет подписано 10 ноября, анонсировал в интервью Financial Times начальник штаба обороны вооруженных сил Великобритании главный маршал авиации Ричард Найтон. Вероятно, это произойдет на борту британского авианосца HMS Prince of Wales в Осло.

Партнерство, по его словам, будет основываться на модели действующих с 2014 года под командованием Соединенного Королевства Сил Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force, JEF). Но Найтон готов идти дальше меморандумов о взаимодействии, обменов мнениями и встреч. Он рассчитывает на конкретные практические шаги, когда армии, ВВС и ВМС стран-участников будут действовать вместе.

Одна из непреложных вещей - возможность сдерживать подлодки, чтобы они не имели возможности наносить удары по судам или угрожать судоходству в случае войны заявил Ричард Найтон

Ранее в JEF входили десять стран. Это Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция. Сейчас, по словам Найтона, Европе необходимо активизировать усилия по перевооружению и повышению боеготовности, чтобы сдерживать противника.

Это самый опасный период в моей взрослой жизни. Угроза - прежде всего со стороны России, но также и в более широком глобальном масштабе - возрастает добавил главный маршал авиации Соединенного Королевства

При этом он в очередной раз голословно обвинил Россию в попытках убийств, причастности к кибератакам и диверсиям в Европе и Великобритании.

В российском посольстве в Лондоне напомнили, что Россия не собирается нападать на какие-либо страны в Европе. Но российские дипломаты заверили, что любые попытки повышения градуса русофобской истерии в Европе и подрыва российских интересов вызовут самый решительный ответ.