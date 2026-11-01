Москва1 ноя Вести.В Европе могут создать новый военный альянс с предводительством Великобритании. Такое мнение высказал заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Думаю, сейчас будут попытки сколотить некий новый военный альянс, возможно, под руководством Британии, который тоже будет направлен против России и который будет опираться на европейские возможности заявил он

Все дело в том, что Североатлантический альянс уже претерпевает кризис, считает Андрей Исаев.

Блок показал себя абсолютно неэффективной структурой и в украинском конфликте. Будем говорить прямо: НАТО имело всегда одну-единственную цель — это противостояние сначала Советскому Союзу, потом России, что бы нам ни говорили об оборонительном характере этого блока. На самом деле, он всегда был направлен против нас уточнил парламентарий

При этом НАТО, добавил Исаев, демонстрирует собственную неэффективность, в противном случае на Западе не стали бы появляться такие объединения, как "коалиция желающих" или формат "Рамштайн".