Планы Эстонии перекрыть газопровод не повлияют на газоснабжение Калининграда

Калининград способен самостоятельно обеспечивать энергетическую устойчивость Планы Эстонии перекрыть газопровод не повлияют на газоснабжение Калининграда

Москва18 окт Вести.Желание властей Эстонии перекрыть резервный газопровод, проходящий через территорию Прибалтики, не повлияет на поставки газа в Калининградскую область.

Такое заявление сделал глава Калининградской области Алексей Беспрозванных. Он подчеркнул, что энергетическая безопасность Калининградской области надежно обеспечена, передает ТАСС.

Наш регион способен самостоятельно обеспечивать энергетическую устойчивость и надежность энергоснабжения заявил Беспрозванных

По его словам, существующая инфраструктура, включая мощности по хранению и регазификации, позволяет полностью обеспечивать все потребности региона.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что собирается договориться с Латвией о выводе из эксплуатации газопровода. В случае, если та ответит отказом, Эстония запретит транзит топлива на основании национальных санкций.

Россия эксплуатирует газопровод в качестве резервного для Калининградской области по договору.