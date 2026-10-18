Москва18 октВести.Желание властей Эстонии перекрыть резервный газопровод, проходящий через территорию Прибалтики, не повлияет на поставки газа в Калининградскую область.
Такое заявление сделал глава Калининградской области Алексей Беспрозванных. Он подчеркнул, что энергетическая безопасность Калининградской области надежно обеспечена, передает ТАСС.
Наш регион способен самостоятельно обеспечивать энергетическую устойчивость и надежность энергоснабжениязаявил Беспрозванных
По его словам, существующая инфраструктура, включая мощности по хранению и регазификации, позволяет полностью обеспечивать все потребности региона.
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что собирается договориться с Латвией о выводе из эксплуатации газопровода. В случае, если та ответит отказом, Эстония запретит транзит топлива на основании национальных санкций.
Россия эксплуатирует газопровод в качестве резервного для Калининградской области по договору.